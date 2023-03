Real Madrid - Mercato : une pépite de Liga prête à snober les Merengue ?

La Cadena SER affichait son optimisme pour un dossier chaud du Real Madrid : celui de Gabri Veiga. Le joueur du Celta Vigo est ciblé par les Merengue et sa clause libératoire est de 40 M€. Mais le journaliste Manu Sainz a d'autres sons de cloche sur le dossier.

Selon lui, le Real est loin d'avoir raflé la mise. Le joueur de 20 ans serait plus proche d'Arsenal, un club qu'il rêverait de rejoindre. A suivre...

