Real Madrid - Mercato : une piste estampillée PSG pour concurrencer Camavinga ?

Le Real Madrid, qui ne serait plus intéressé par Paul Pogba, aurait activé une nouvelle piste pour renforcer son entrejeu. En effet, le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam, Ryan Gravenberch, courtisé dans le passé par le Paris Saint-Germain, serait dans le viseur du club merengue.

Selon les informations du journaliste italien, Rudy Galetti, les dirigeants madrilènes auraient même déjà contactés son agent, Mino Raiola. Si la Casa Blanca venait à recruter l'international néerlandais, ce serait un coup dur pour l'ancien joueur du Stade Rennais, Eduardo Camavinga, qui pourrait reculer dans la hiérarchie des milieux de terrain.

🚨🎯 The target has changed, but not the agent (#Raiola): #RealMadrid left the race for #Pogba to aim for #Gravenberch.



⚪ #Blancos consider the #Ajax player the right profile to rejuvenate the squad midfield in the next season. 🐓⚽ #Transfers #RMCF @LSR_RM #Calciomercato pic.twitter.com/eJxQZECF5N