Real Madrid - Mercato : une piste improbable prend de l’ampleur

La piste de Randall Rodriguez se confirme à Madrid. Le portier uruguayen de Peñarol a livré de formidables performances durant la Coupe du Monde U20 avec son pays. Ses prestations n’ont pas échappé aux yeux des recruteurs du Real. Les Merengue voient en lui le futur remplaçant de Thibaut Courtois, encore amené à être titulaire pour les deux prochaines saisons, après son retour de blessure.

Rodriguez débuterait en réserve

La direction du Real va s’activer pour recruter l’Uruguayen, selon AS. L’objectif est d’envoyer le gardien en réserve avant de l'intégrer à l’équipe première. Un chemin que Vinicius, Valverde et Rodrygo ont aussi traversé. On connaît la suite...

