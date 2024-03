Real Madrid Mercato : une piste se referme pour Luka Modric

Alors que Luka Modric arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid et qu'une prolongation ne serait pas dans les tuyaux, l’Inter Miami, Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Nassr et Galatasaray seraient intéressés pour récupérer librement le Croate.

Le Croate de 38 ans serait aussi dans le viseur du Dinamo Zagreb selon Sata 24. En revanche, Sky dément ce jeudi tout contact entre le milieu de terrain et Galatasaray. Il n'y aurait aucun intérêt du club turc, selon le média.

