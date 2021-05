Real Madrid – Mercato : une porte de sortie prestigieuse se précise pour un chouchou de Zidane

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Un départ semble en bonne voie du côté du Real Madrid et il concerne un des joueurs importants de la rotation de Zinédine Zidane : Lucas Vasquez. Selon le Chiringuito, Vasquez, qui se sent peu considéré au Real, où il a l'un des plus petits salaires parmi les titulaires réguliers, rechigne toujours à accepter la proposition de prolongation soumise par le club merengue il y a plusieurs mois.

Direction le Bayern pour Vasquez ?

A 29 ans, le joueur, auteur de 2 buts et 8 passes décisives cette saison en 34 matches, est en fin de contrat. Et il disposerait d'une proposition d'un autre grand d'Europe : le Bayern Munich. Des clubs italiens seraient également sur les rangs. A suivre...