Real Madrid - Mercato : une première recrue a signé avant Mbappé (PSG) !

Alors que le Real Madrid attend impatiemment que Kylian Mbappé signe officiellement son contrat, le club merengue aurait bouclé le recrutement définitif de Vinicius Tobias (18 ans).

Arrivé début avril à la Casa Blanca en provenance du Shakhtar Donetsk sous la forme d'un prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison 2022-2023, le jeune latéral droit brésilien devrait bientôt être un joueur du Real Madrid en contrat permanent.

En effet, selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, les dirigeants madrilènes auraient déjà l'intention de lever l'option d'achat de 10 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus comprise dans le prêt de Vinicius Tobias, qui devrait s'engager jusqu'en juin 2026 avec le Real Madrid.

