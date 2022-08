Real Madrid - Mercato : une première vente en Premier League avant Casemiro ?

Depuis la révélation hier de la proposition de Manchester United pour s'attacher les services de Casemiro, les médias espagnols pro-Real Madrid ne parlent que de ça. El Chiringuito assure d'ailleurs que le Brésilien va partir car l'offre des Red Devils est trop alléchante. Mais avant ce transfert à 70 M€, la Maison Blanche pourrait en finaliser un autre, moins clinquant et moins rémunérateur.

D'après El Mundo Deportivo, le latéral droit Alvaro Odriozola serait en effet sur le point de s'engager avec Nottingham Forest. Le promu en Premier League vient de révolutionner son effectif, histoire de s'ancrer à nouveau dans l'élite du football anglais. Le Basque de 26 ans, qui n'est qu'un troisième choix à son poste aux yeux de Carlo Ancelotti, est sa priorité. Aucun montant n'a filtré mais Transfermarkt situe la cote du joueur à 12 M€...

