Real Madrid Mercato : une prime royale pour Mbappé liée à la performance ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Après des mois et des mois de spéculation concernant une possible arrivée au Real Madrid, les rumeurs désormais liées à Kylian Mbappé concernent ses émoluments chez les Merengue. Ceux-ci font encore l'objet de négociations entre ses représentants et les dirigeants espagnols. Un accord est proche mais il reste des détails à régler comme certaines primes.

Mbappé gagnera 15 M€ s'il décroche le Ballon d'Or

Selon Foot Mercato, l'une d'entre elles concernerait une victoire dans le Ballon d'Or. Si le natif de Bondy remporte le précieux trophée individuel, il gagnerait... 15 M€ ! Pour rappel, Karim Benzema avait eu droit à la même prime quand il avait signé au Real en 2009. Et il avait bien fait puisqu'il a décroché le Ballon d'Or treize ans plus tard, en 2022. Sauf que ce triomphe ne lui avait remporté "que"... 1 M€ !

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

@footmercato



Kylian Mbappé recibirá un bono si gana el Balón de Oro con el Real Madrid. Fuentes cercanas al club informaron que la cantidad alcanzó los 15 millones de euros.

👀⌛️✍️🟡🇫🇷 pic.twitter.com/zP4bXnTh3L — Jonathan ⚪️ (@JoonCristiano7) February 23, 2024

Podcast Men's Up Life