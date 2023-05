Real Madrid - Mercato : une recrue à 100 M€ signée cette semaine ?

C’est un énorme coup que s’apprête à frapper le Real Madrid sur le marché des transferts. Alors que le mercato n’est même pas encore ouvert, Florentino Perez aurait déjà ficelé un des joueurs les plus prisés au Monde. C’est en tout cas ce qu’a annoncé hier Nicolo Schira sur Twitter.

En effet, selon les informations du journaliste italien, le deal s’est conclu entre les deux clubs, pour une somme avoisinant les 100 millions d’euros, en plus de nombreux bonus. Tout cela pour un contrat énormissime de six ans, qui encourra donc jusqu’en 2029.

Un renfort de poids pour le Real Madrid dont le milieu devient particulièrement vieillissant, notamment Luka Modric et Toni Kroos, plus proches de la retraite qu’autre chose désormais. Les Madrilènes continuent ainsi leur renouvellement, déjà tourné vers l’avenir.

🔜 Done Deal and confirmed! Jude #Bellingham will sign for #RealMadrid, which will pay #BVB €100M + many bonuses. Contract until 2029. #transfers https://t.co/CAyaUFjBfs