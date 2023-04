Real Madrid - Mercato : une recrue estivale terrifie la Terre entière

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Marca a fait deux Unes ce lundi : la première pour saluer le sacre du golfeur espagnol Jon Rahn au Masters d’Augusta et l’autre pour donner la parole à Antonio Rüdiger. Arrivé cet été au Real Madrid, le défenseur central allemand s’est bien adapté au football espagnol et assure terrifier ses adversaires en Ligue des champions !

« En Ligue des champions, tu vois la peur sur le visage de tous les adversaires, a-t-il souri en référence à la capacité des Merengue à savoir retourner des matches. Ici, tu as la pression même pour monter dans ta voiture avant d’aller à l’entraînement. »

Conscient d’être arrivé dans le plus grand club du monde, l’ancien stoppeur de Chelsea et de l'AS Rome (30 ans) savoure : « Au Real, c’est beaucoup plus difficile de défendre. Parfois, je peux mal jouer mais les gens voient que je mouille toujours le maillot. »