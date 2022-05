Real Madrid - Mercato : une recrue historique de Guardiola attirée cet été ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Arrivé à l'été 2016 à Manchester City en provenance du Borussia Dortmund pour 27 millions d'euros, Ilkay Gündogan a été la première recrue de Pep Guardiola chez les Citizens.

Mais après six ans passés à Manchester City, le milieu de terrain allemand aurait des envies d'ailleurs cet été et aurait pris ce lundi un jet privé pour s'envoler à Madrid, selon les informations du journaliste du Daily Mail, Mike Keegan.

Si les raisons de son voyage restent inconnues, on peut imaginer que le Real Madrid, qui était intéressé par Ilkay Gündogan lorsqu'il était à Dortmund, est revenu à la charge pour le recruter.

