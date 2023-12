Real Madrid - Mercato : une révélation de Liga recrutée au rabais ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le couloir gauche pose un problème au Real Madrid depuis le départ de Marcelo et encore plus cette saison avec les soucis de Ferland Mendy, souvent blessé. La venue d'un latéral est donc envisagée et une piste mène à Miguel Gutierrez, formé à la Casa Blanca et qui brille à Girone, à 22 ans.

Gutierrez à 8 M€, ça sent la belle affaire

Marca fait le point sur la situation du joueur et évoque des contacts avec Arsenal. La clause libératoire de Gutierrez est de l'ordre de 35 M€, mais Girone pourrait bien devoir faire une croix sur un gros transfert de son défenseur. En effet, le Real dispose d'une clause pour le faire revenir, et un retour ne lui coûterait que 8 M€ en 2024, ou 10 M€ en 2025...

