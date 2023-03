Real Madrid : l'avenir d'Ancelotti scellé la semaine prochaine ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Ce n'est plus un secret. Et la tendance se confirme de jours en jours, même si on attend que l'intéressé s'exprime clairement à ce sujet. On parle, et vous l'avez compris, de l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, en passe de quitter la Maison Blanche dans les prochaines semaines.

Si la rumeur d'un départ vers la sélection brésilienne persiste, ce n'est pas la dernière information donnée par Marca qui va la remettre en cause. En effet, le président de la Fédération Brésilienne est attendu dans quelques jours dans la capitale espagnole afin de discuter avec le technicien italien. On a connu pire scénario pour un deal en passe de se concrétiser....