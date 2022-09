Real Madrid - Mercato : une signature en vue et un nouveau cador recruté par Ancelotti ?

Le Real Madrid n’a pas recruté en quantité mais plutôt en qualité au cours du mercato estival. Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni sont ainsi venus grossir les rangs du club espagnol qui en a profité pour dégraisser dans le sens des départs.

Une autre signature est passée inaperçue et, pourtant, on a appris la semaine dernière qu’Iker Bravo (17 ans) avait été inscrit sur les registres de la Liga pour cette saison. Selon Marca, l'arrivée en catimini du jeune attaquant axial n’est pas si futile puisqu’il s’agit d’une demande directe de Carlo Ancelotti !

« Bravo a été demandé par Ancelotti, fait savoir Marca. Il veut le voir grandir avec les valeurs du club avec la ferme intention de lui offrir du temps de jeu en équipe première. » Autre joueur auquel le Real est très attaché : Nacho. Selon Nicolo Schira, une prolongation jusqu’en 2024 est lancée.

