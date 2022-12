Real Madrid - Mercato : une star du vestiaire pousse pour un retour de Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Les supporters du Real Madrid se sont frotté les yeux à plusieurs reprises hier. Et pourtant, c’était vrai : Cristiano Ronaldo (37 ans) a bel et bien profité des installations de Valdebebas pour s’entraîner dès son retour de la Coupe du monde. Éliminé en quarts de finale par le Maroc pas plus tard que samedi dernier, CR7 n’a pas perdu de temps pour se remettre dans le bain et lancer un appel du pied à son ancien club.

Si rien ne dit que le Real Madrid le recrutera, un cadre du vestiaire y serait favorable. Selon Defensa Central, bien informé sur les arcanes de la Casa Blanca, Vinicous Junior était enchanté de voir Cristiano Ronaldo revenir à Madrid, même le temps d’une journée. Grand fan du Portugais, le Brésilien regrette de ne pas avoir pu travailler avec lui.

Dès qu'il a appris que son idole était à Valdebebas, le crack de 22 ans aurait ainsi passé plusieurs coups de fil afin d'avoir plus d'informations, lui qui n'hésiterait pas à aller voir son président Florentino Pérez pour lui demander de le recruter. Peu de chances qu’il soit entendu.