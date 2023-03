Real Madrid - Mercato : une vieille piste refait surface pour remplacer Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Alors que le Real Madrid tarde toujours à officialiser la prolongation de Karim Benzema, en fin de contrat en juin, plusieurs rumeurs surprenantes circulent actuellement pour remplacer le Ballon d'Or 2022 dès l'été prochain.

Si les noms de Kylian Mbappé ou encore d'Erling Haaland reviennent régulièrement et depuis plusieurs saisons, un autre serpent de mer vient de faire surface comme une opportunité de marché à saisir. En effet, selon le média Libertad Digital, les Merengue resteraient attentifs au cas de Harry Kane (Tottenham, 29 ans), qui souhaite quitter les Spurs pour (enfin) enrichir son palmarès.

Harry Kane, une piste à oublier ?

Malgré tout, il est assez peu probable que Florentino Perez, obnubilé par le recrutement de jeunes talents et qui ne souhaite plus surpayer un joueur depuis les échecs de Luka Jovic ou Eden Hazard, n'alignent les billets pour l'attaquant des Three Lions, déjà âgé et qui ne sera pas libre à l'été 2023 car sous contrat jusqu'en juin 2024. Il est quand même plus probable qu'on voit Kane à Manchester United... surtout si les Red Devils sont repris par Ineos ou le Qatar.