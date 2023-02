Real Madrid - Mercato : Vinicius Jr prêt à quitter l'Espagne à cause des polémiques ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ultra décisif, notamment en Champions League, Vinicius Jr est aussi adoré par les supporters du Real Madrid que détesté par tous les autres. Désormais, à chaque fois qu'il se produit à l'extérieur en Liga, il est la cible des joueurs et fans adverses, qui l'insultent et le chambrent. Parfois, cela dépasse même les limites avec des remarques racistes. Ces polémiques à répétition ont poussé certains, en Espagne, à imaginer que l'ailier de 22 ans, sous contrat avec les Merengue jusqu'en 2024, pourrait se lasser. Et donc demander à partir.

Une rumeur vite balayée par l'entourage du joueur. Le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano a ainsi déclaré : "De sources proches de Vinicius et du Real Madrid, je peux garantir qu'il n'a aucune intention de partir. Le joueur aime tout au Real Madrid : l'écusson, le maillot, le stade, les supporters et la ville". Fin de la rumeur, donc, même si une prolongation serait encore plus convaincante...