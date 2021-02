Real Madrid - Mercato : Zidane ne veut plus entendre parler d'un joueur

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

A l'été 2014, Florentino Pérez avait totalement flashé sur James Rodriguez après sa magnifique volée avec la Colombie contre l'Uruguay lors des 8es de finale de la Coupe du monde brésilienne. Le président du Real Madrid avait dégainé le carnet de chèques, recrutant le meneur de jeu de l'AS Monaco pour 80 M€. Une somme folle que James n'a jamais confirmé. Irrégulier au possible, régulièrement blessé à cause d'une hygiène de vie douteuse, il a fini par laisser tout le monde chez les Merengue.

"Personne ne veut plus de moi là-bas"

Après un prêt de deux ans au Bayern Munich entre 2017 et 2019, le Colombien est revenu à Madrid la saison passée pour y terminer son contrat. Il s'est ensuite engagé avec Everton, où il réalise une saison en dents de scie mais au cours de laquelle il a pour l'instant inscrit 5 buts et 8 passes décisives. Et permis aux Toffees de remporter leur premier derby à Anfield depuis 20 ans.

Certains de ses fans imaginent donc qu'il pourrait aller voir ailleurs, plus haut, à la fin de la saison. Mais une chose est certaine, ce ne sera pas au Real Madrid ! En effet, sur Twitch, il a expliqué : « Personne ne veut plus de moi là-bas. Ça fait partie du football, les gars ».