Real Madrid – Mercato : Zidane à fond sur Riyad Mahrez (Manchester City) ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

L'info est toute fraîche, elle est signée FootMercato. Selon le média, le Real Madrid lorgne Riayd Mahrez. Si le nom de l'international algérien a souvent été lié au Real ces dernières saisons, l'intérêt de Zinédine Zidane se serait renforcé ces derniers temps.

« Zidane suit le joueur depuis un certain temps. Mais le champion du monde 1998 et son staff ont été particulièrement séduits par les prestations de l'ailier algérien lors des derniers matches en Premier League », révèle en effet FootMercato. A 30 ans, l'ancien maître à jouer de Leicester réalise une bonne saison à Manchester City (7 buts, 4 passes décisives), avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2023. « Les derniers matchs de Mahrez ont été exceptionnels. Il a vraiment bien joué. Il a une qualité spéciale. C'est un joueur qui danse sur le terrain », avait récemment expliqué Peop Guardiola, son coach à City.

Karim Benzema est le seul joueur du Real Madrid à avoir inscrit plus de 10 buts cette saison. No help. pic.twitter.com/u82cOiauNq