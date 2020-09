Real Madrid - Mercato : Zidane cherche le remplaçant de Bale à Manchester City

Zinédine Zidane l’a dit et répété : le Real Madrid ne fera pas de folie sur le marché des transferts cet été. Crise sanitaire oblige, les Merengue doivent dégraisser avant de penser à éventuellement se renforcer et ont déjà réussi à se défaire de James Rodriguez et Achraf Hakimi. Entre autres.

Gareth Bale ne sera pas retenu par le coach du Real Madrid, qui ne compte plus sur lui depuis plusieurs mois. Selon Foot Mercato, sa cible prioritaire en cas de départ de l’international gallois se nomme Riyad Mahrez.

Le Real Madrid a déjà contacté Marrez

« Les dirigeants du Real Madrid ont pris des renseignements au sujet de Mahrez, assure FM. Un contact a été noué entre la direction du club et l'entourage du joueur, sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester City. » Reste à savoir si le club anglais est ouvert à un départ de son ailier algérien, qui a inscrit 13 buts et délivré 16 passes décisives lors de la saison écoulée.