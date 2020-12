Real Madrid – Mercato : Zidane confronté à un retour inattendu ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Avec seulement trois titularisations, Take Kubo, prêté par le Real Madid cet été, est en manque de temps de jeu à Villarreal. Le Japonais est de plus en plus souvent laissé sur le banc par Unai Emery et la presse espagnole annonce ce milieu de semaine que la volonté de Villarreal est de se séparer du jeune milieu. « Nous ne sommes pas ici pour offrir dix matchs de suite à un joueur sans rendement, a expliqué Emery. Si on donne du temps de jeu, le joueur doit faire en sorte d'en avoir plus. C'est valable aussi bien pour les jeunes que pour les autres. Il y a une exigence ici : gagner».

Villarreal avait déboursé 5 M€ pour le prêt de Kubo

Un tacle pour Kubo, à qui l'ancien coach du PSG préfère des jeunes comme Niño ou Pino. Mais Kubo a coûté 5 M€ à Villarreal et son cas pose un problème financier en cas de rupture anticipé du prêt. Car la période est aux économies au Real comme à Villarreal...