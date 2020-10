Real Madrid - Mercato : Zidane évoque les recrutements de Mbappé… et Messi !

Le marché des transferts a fermé ses portes il y a onze jours mais les médias espagnols sont lancés sur la prochaine intersaison. Bien aidés, il est vrai par le message de Kylian Mbappé sur son compte Instagram à l'attention de Luka Modric après Croatie-France (1-2). Ce vendredi, le quotidien AS a même fait sa Une sur l'attaquant du PSG, assurant qu'il voulait venir l'été prochain et qu'il avait engagé un avocat spécialisé du sport pour négocier sa future arrivée.

Il jure ne pas avoir été au courant pour Messi

En conférence de presse ce vendredi, à 24h de la réception de Cadix en Liga, Zinédine Zidane a été interrogé sur le sujet : "Il y a toujours beaucoup de rumeurs concernant les joueurs et le Real Madrid, pas seulement sur Mbappé. Mais cela ne va pas déstabiliser ou affecter le vestiaire". De la langue de bois en bonne et due forme. Mais on notera que l'entraîneur des Merengue ne réfute pas l'intérêt pour l'attaquant du PSG.

Autre sujet mercato : en 2013, Florentino Pérez était prêt à mettre le paquet pour recruter Lionel Messi. L'Argentin aurait refusé de "faire une Figo", qui était passé à l'ennemi en 2000, lors de l'arrivée de l'entrepreneur à la présidence. Pour ça aussi, Zidane a fait dans la langue de bois : "Nous savons qui est Messi et ce qu'il a fait mais ce n'est pas l'un de mes joueurs. Je ne sais rien sur un possible transfert au Real Madrid par le passé". Pourtant, en 2013, Zidane était l'adjoint de Carlo Ancelotti sur le banc madrilène. Il devait donc forcément être au courant des intentions de son président…