Légende du Real Madrid désormais entraîneur, Michel n'est pas convaincu par les choix estivaux de son club de cœur. Désormais sans club depuis son départ des Pumas de Mexico, l'ancien coach de l'OM a donné son avis sur l'effectif de Zinédine Zidane dans l'émission « El Larguero » sur Cadena SER.

« Il a besoin d'un peu plus de stabilité »

«Madrid a besoin de recruter quatre ou cinq joueurs. Au cours des deux dernières années, il a été éliminé au deuxième tour de la Ligue des champions. Il a besoin d'un peu plus de stabilité et cela se fait en renforçant l'équipe », estime Michel, pas persuadé de régler le problème avec la venue d'une seule star comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland.

«J'utiliserais cet argent pour quatre ou cinq joueurs. J'aime beaucoup Haaland et il progresse très bien. Il marque des buts dans différentes circonstances et pas seulement dans la zone », a-t-il lâché. Une prolongation pour Sergio Ramos ? Il ne dirait pas non : « Je ne vois pas de problèmes à lui donner deux ans de plus mais pas à n'importe quel prix. Si vous ne le renouvelez pas, vous devez trouver un Ramos, mais pas seulement sur le terrain mais dans le vestiaire ».

Défenseur de Zinédine Zidane, Michel s'étonne aussi de voir le Français parfois contesté après quelques mauvais résultats : « Il est surprenant qu'un entraîneur qui a remporté trois Ligue des champions d'affilée n'ait jamais fait consensus. Il a toujours résolu des situations compliquées ».