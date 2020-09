Real Madrid – Mercato : Zidane prêt à marcher sur les traces de Klopp (Liverpool) ?

Le Real Madrid s'est imposé sur le fil dimanche sur la pelouse du Betis Séville (3-2), bien aidé par un arbitrage qui suscite la polémique de l'autre côté des Pyrénées. La 100e victoire de Zinédine Zidane sur le banc madrilène, la première de la saison pour le Real. Un Real qui n'a pas recruté cet été, préférant garder son argent pour frapper fort dans un an, avec notamment Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga dans son viseur.

350 M€ dépensés l'été dernier, 0 cet été !

Cette cure d'austérité contraste avec les 350 M€ dépensés l'été dernier, mais sur le plateau du Canal Football Club, Habib Beye a rappelé que pareille politique avait réussi à Liverpool l'an dernier. « Le Real a beaucoup dépensé l'été dernier et il a été échaudé par ses mini-flops, a commenté l'ancien marseillais. Cette fois, il ne veut pas se tromper. Il pourrait mettre beaucoup dr'argent sur la table pour Mbappé dans un an. En attendant, le Real garde le même effectif. C'est ce qu'avait fait Klopp à Liverpool il y a un an et cela n'a pas empêché les Reds de remporter leur premier titre de champion d'Angleterre depuis très longtemps. »