Real Madrid - Mercato : Zidane se prononce à nouveau sur l'avenir de Ramos

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. L'adage n'a jamais semblé aussi vrai que pour décrire le Real Madrid cette saison. Tout allait bien au début pour les champions d'Espagne. Et puis, Sergio Ramos a été victime d'une déchirure des fibres musculaires lors du naufrage à Valence (1-4). L'expérimenté défenseur central (34 ans) a manqué 5 matches, son équipe n'en a gagné que 2 et s'est retrouvé au bord du précipice en Champions League. L'Andalou a fait sa rentrée pour la partie décisive contre Mönchengladbach (2-0), le Real Madrid s'est qualifié et depuis, tout va pour le mieux.

"Sa prolongation ? Je la vois bien"

Par son absence autant que par sa présence, Sergio Ramos a démontré qu'il continuait à être indispensable à la bonne marche du Real Madrid. Ce qui devrait régler une bonne fois pour toutes la question de sa prolongation, lui qui sera libre en juin. Mais voilà, si Florentino Pérez est prêt à lui offrir un nouveau bail, ce sera à la condition qu'il baisse son salaire. Pour le moment, l'ancien du FC Séville n'a pas accepté et les négociations sont bloquées.

Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Zidane s'est montré catégorique : "Sa prolongation ? Je la vois bien. Et le plus important, c'est que lui ait la volonté de continuer ici. Je le vois jouer encore de nombreuses années parce qu'il fait très attention. Ce qu'il accomplit ne me surprend pas". Avec un tel soutien, l'officialisation de la prolongation ne devrait plus tarder…