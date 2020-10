Real Madrid – Mercato : Zinédine Zidane peut respirer, le dégraissage est fini !

En cet été 2020, le Real Madrid avait annoncé qu'il resterait sage sur le Mercato. Durement impactée par la Covid-19, la Maison blanche avait fait le choix de dégraisser son imposant effectif afin de se préparer à un été 2021 de folie (Mbappé, Camavinga, Pogba, etc.). Les Merengue s'étaient fixés de nombreux objectifs et ils s'y sont tenus.

Mayoral, dernier de cordée

Près de 100 M€ sont rentrés dans les caisses, essentiellement grâce aux ventes des pépites de la Castilla Achraf Hakimi (Inter Milan), Sergio Reguilon (Tottenham) et Oscar Rodriguez (FC Séville) et au niveau de la masse salariale, des portes de sortie ont été trouvées pour Gareth Bale (Tottenham) et James Rodriguez (Everton). Zinédine Zidane s'est donc séparé de ses deux principaux boulets.

Ce vendredi, le Real a parachevé son plan de cession avec le prêt pour deux saisons de Borja Mayoral à l'AS Roma. L'effectif désormais affiné (bien qu'un peu léger en pointe et au poste de sentinelle), « Zizou » peut donc aborder très sereinement les 72 dernières heures du Mercato.