Real Madrid : Gareth Bale arrête sa carrière (officiel)

C'est une information qui va faire jaser. On vient en effet d'apprendre qu'à 33 ans, et au lendemain de la Coupe du monde au Qatar, l'international gallois, Gareth Bale, avait décidé de raccrocher les crampons.

L'attaquant du Los Angeles FC vient de communiquer sa décision. Notamment passé par Tottenham et le Real Madrid, club dans lequel il évoluait il y a encore quelques mois, Bale a remporté cinq Ligues des champions et trois Ligas.

International gallois, il a porté le maillot de la sélection à 111 reprises et inscrit 40 buts. Il vient de déclarer qu'il était "temps pour lui de passer à autre chose. Après mûre réflexion, j'annonce ma retraite immédiate du football de club et international. Je me sens incroyablement chanceux d'avoir réalisé mon rêve de jouer à ce sport que j'aime. Cela m'a clairement apporté certaines des meilleurs moments de ma vie."

Il n'est un secret pour personne que l'on pourrait retrouver Bale dans des compétitions de golf, lui qui n'a jamais caché sa passion pour ce sport.