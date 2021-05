Real Madrid - Mercato : nouveau rebondissement pour l'avenir de Zidane !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Vendredi, TeleMadrid annonçait que Zinédine Zidane, fatigué mentalement et physiquement, avait décidé de quitter le Real Madrid cet été.

Présent ce dimanche en conférence de presse après la victoire des Merengue face à l'Athletic Bilbao (1-0), l'entraîneur français a fermement démenti cette information. "Comment pourrais-je dire aux joueurs que je pars maintenant ? On risque notre vie dans cette Ligue et je dirais maintenant que je pars ? Non. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Je ne dirai jamais cela à mes joueurs. Comment pourrais-je dire ça ? À la fin de la saison, nous verrons ce qui va se passer. Nous ne pouvons pas constamment parler de mon avenir", a lâché le Français devant la presse.