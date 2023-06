Real Madrid, OL - Mercato : Benzema à Al-Ittihad, c'est officiel !

Grosse journée pour Karim Benzema qui, après sa conférence de presse d'adieux au Real Madrid, s'est officiellement engagé avec Al-Ittihad. L'attaquant formé à l'OL a signé un contrat de trois ans avec le club saoudien, qui lui versera au total la somme colossale de 200 M€ net par an. Le Ballon d'Or 2022 quitte le football de haut niveau après dix-huit saisons entre la France et l'Espagne.

Official, confirmed. Karim Benzema joins Al Ittihad on two year deal with option for further season. 🟡⚫️🇸🇦 #AlIttihad



Benzema will earn almost €200m per season net salary, commercial deals included. pic.twitter.com/zkpD9J4WE7