Real Madrid, OL - Mercato : on en sait plus sur l'avenir de Benzema

Alors qu'il devrait devenir le nouveau capitaine du Real Madrid la saison prochaine avec le départ de Sergio Ramos, Karim Benzema arrive en fin de contrat en juin 2022 avec la Casa Blanca.

Mais l'attaquant français de 33 ans, qui envisage de revenir un jour à l'Olympique Lyonnais, pourrait bientôt être prolongé par les dirigeants merengue. En effet, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, le club madrilène serait prêt à offrir à Karim Benzema une prolongation d'un an, soit jusqu'en juin 2023. Au Real Madrid, Karim Benzema serait considéré comme "intouchable".

