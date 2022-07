Real Madrid, OM - Mercato : rebondissement pour Marcelo !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Alors qu'on entrevoyait déjà le début de la fin pour Marcelo, l'arrière gauche ébouriffé pourrait finalement rebondir en Europe. Courtisé un temps par l'OM, le Brésilien était annoncé avec insistance en Turquie du côté de Fenerbahçe ou évolue son ancien coéquipier Mesut Özil. Puis contre toute attente, Marcelo aurait été proposé à la Lazio et pourrait s'offrir une nouvelle aventure dans le top européen.

Marcelo vers la Lazio ?

D'après la Gazzetta dello Sport, les dirigeants romains ont coché le nom de la légende du Real et espèrent bénéficier de son expérience au plus haut niveau mais aussi des quelques saison qu'il lui reste (34 ans). L'OM peut se remettre à espérer, l'avenir de Marcelo n'est pas encore scellé et une aventure dans un grand championnat pourrait fair revirer la situation.