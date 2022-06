Real Madrid : Pérez a pris Tchouaméni pour taper sur Mbappé et le PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Écœurés par la volte-face de Kylian Mbappé concernant son avenir, les Espagnols ne manquent pas une occasion de lui mettre un gros tacle. Ce mardi, c'est Florentino Pérez qui s'y est collé pendant la conférence de presse de présentation d'Aurélien Tchouaméni. Rien de très virulent car le président du Real Madrid n'est pas du genre à s'emporter ou à attaquer frontalement. Mais les médias ibériques ont relevé quatre phrases comme autant de messages destinés au natif de Bondy, qui a finalement prolongé au PSG...

Par rapport à Mbappé, Pérez a dit que Tchouaméni "avait eu la possibilité de choisir et qu'il avait accompli son rêve", qu'il "avait choisi ce maillot et pas un autre" et enfin "que le Real Madrid recrute des gens qui croient en ce club et qui ont soif de victoire". Clair, net et précis, comme l'allusion au PSG, que le patron merengue a parlé de l'AS Monaco comme d'"un club ami". On l'aura compris, Mbappé et Paris sont plutôt dans le camp des ennemis désormais...

🎯💥💥 Los cuatro dardos de Florentino Pérez al PSG y a Mbappé https://t.co/VjDj1dZM0K Te lo cuenta @jigochoa — MARCA (@marca) June 14, 2022

Pour résumer Dans son style tout en finesse, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a mis quelques tacles à Kylian Mbappé et au PSG au moment de commenter le recrutement d'Aurélien Tchouaméni. Ce n'était pas des attaques en règle mais tout le monde a compris qui était visé par ses propos.

Raphaël Nouet

Rédacteur