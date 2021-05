Real Madrid - Mercato : Pérez a trouvé le successeur de Sergio Ramos !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Le Real Madrid traverse une période que l'on pourrait qualifier de mouvementée ! Ce jeudi, la Casa Blanca a en effet diffusé un communiqué annonçant le départ de Zinedine Zidane, soit un an avant la fin de son contrat. En parallèle, l'état-major merengue tente de trouver un accord afin de prolonger le bail de Sergio Ramos qui expirera cet été.

Cependant, les négociations étant toujours au point mort, le Real Madrid a décidé de prendre le taureau par cornes et serait proche d'attirer le successeur du défenseur central et capitaine de l'équipe, si ce dernier viendrait à partir évidemment. Selon les informations de Mundo Deportivo, David Alaba, libre de tout contrat depuis son départ du Bayern Munich, devrait s'engager dans les prochaines heures en faveur de la Maison Blanche. L'international autrichien devrait s'engager pour les quatre prochaines saisons et toucher 11 millions d'euros par an.