Real Madrid - Mercato : Pochettino attend la chute de Zidane et réclame déjà 3 renforts !

C'est le grand soir pour Zinédine Zidane ! A domicile contre le Borussia Mönchengladbach, le Français doit impérativement voir son Real Madrid s'imposer pour se qualifier pour les 8es de finale de la Champions League. Tout autre résultat placerait les Merengue, 3es au coup d'envoi, en position défavorable, dépendants du résultat d'Inter Milan-Chakhtior Donetsk. Et risquerait de les envoyer en Europa League. Un scénario catastrophe qui pourrait coûter sa place à Zinédine Zidane. Dans l'ombre, Mauricio Pochettino, favori de Florentino Pérez, patiente.

Mbappé finalement pas recruté ?

Mais l'Argentin ne compte pas débarquer main dans les poches chez les champions d'Espagne. Selon le média CMIT TV, il aurait déjà trois joueurs en tête pour renforcer son équipe. Et pas des moindres. Il s'agirait de Harry Kane et Dele Alli, qui a dirigés à Tottenham, mais aussi de son compatriote Paulo Dybala, dont la prolongation à la Juventus Turin tarde à se dessiner.

Trois renforts qui coûteraient extrêmement cher et qui, de plus, embouteilleraient l'attaque du Real. Conséquence directe : si Pochettino a réellement l'intention de faire venir ces joueurs, cela empêcherait les Merengue de recruter Kylian Mbappé l'été prochain. Et quand on sait que l'attaquant du PSG est le favori de Florentino Pérez, on dirait qu'une première source de tension se dessine entre les deux hommes alors qu'ils n'ont même pas commencé à collaborer ensemble !