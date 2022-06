Real Madrid, PSG - Mercato : double coup de théâtre pour Tchouaméni !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Aurélien Tchouaméni devrait quitter l’AS Monaco cet été. Courtisé par le PSG, Liverpool et le Real Madrid, l’international français est l’un des dossiers les plus importants de l’été. Alors que certaines rumeurs annoncent une offre des Merengue de 100 M€, le journal Marca annonce que le montant proposé par le Real Madrid pour tenter de recruter le Monégasque serait de 60 M€ plus 10 de bonus et qu’il n’a pas évolué depuis plusieurs jours.

Le quotidien espagnol ajoute que la proposition faite par le Paris Saint-Germain pour s’attacher les services d’Aurélien Tchouaméni est nettement supérieure.

L’offre du PSG est de loin supérieure à celle du Real Madrid (60+10) pour Tchouaméni, pour autant, le club ne la changera pas et n’entrera pas dans "une lutte inégale et sans aucun contrôle que les clubs-États semblent imposer sur la base d'offres hors marché". @marca pic.twitter.com/cLD1cSbJ9I — Real Madrid FR 🇵🇸 (@FranceRMCF) June 2, 2022

Pour résumer L’offre du Real Madrid à l’AS Monaco pour recruter le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni serait inférieure aux 100 M€ évoqués. Le PSG aurait d’ailleurs fait une proposition plus haute pour le joueur de l'Équipe de France.

Adrien Deschepper

Rédacteur