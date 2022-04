Real Madrid, PSG, FC Barcelone – Mercato : Haaland tente un coup de poker risqué pour son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

S'il semble écrit qu'Erling Haaland (Borussia Dortmund, 21 ans) rejoindra Manchester City la saison prochaine et que certains médias avancent même un accord contractuel au salaire de 600 000€ par semaine, le Norvégien n'a toujours pas fait son choix.

Haaland fait poireauter City dans l'attente du Real

AS comme Marca s'accrochent toujours au rêve du Cyborg de rejoindre le Real Madrid pour remettre en doute les derniers bruits de couloir. Selon eux, si Erling Haaland n'a toujours pas pris la parole (alors qu'il est poussé à le faire au BvB!), ce serait simplement parce qu'il temporise jusqu'à la dernière minute dans l'espoir que les Merengue s'activent.

Du côté du Real Madrid, où la priorité est de boucler rapidement le dossier Kylian Mbappé (PSG), on tarde cependant à avancer ses pions pour le natif de Leeds. Une situation qui pourrait finir par lasser le principal intéressé. Après avoir déjà poliment éconduit le PSG et le FC Barcelone pour les beaux yeux du Real, Haaland ne laissera pas filer l'opportunité du City de Guardiola s'il se sent oublié...

Haaland vise toujours le Real Madrid Annoncé proche de Manchester City, Erling Haaland (Borussia Dortmund) tarde à se positionner clairement en faveur de l'équipe de Pep Guardiola. La raison ? Son rêve toujours présent de signer au Real Madrid...

Alexandre Corboz

Rédacteur