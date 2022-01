Real Madrid, PSG, FC Barcelone – Mercato : Haaland se lâche sur son avenir, son départ va s'accélérer !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Interrogé sur son avenir à l'issue du match entre Fribourg et son équipe du Borussia Dortmund (1-5) où il a d'ailleurs signé un doublé, Erling Haaland n'a pas masqué son agacement face à sa situation en Allemagne. « Le Borussia Dortmund me pousse maintenant à prendre une décision sur certaines choses mais je veux juste jouer au football. Cela signifie probablement que je vais bientôt devoir faire bouger les choses (...) Je n'ai jamais parlé jusqu'à maintenant pour respecter le club », a glissé le buteur norvégien.

Une bombe à retardement que le CEO du Borussia Hans-Joachim Watzke a tenté de désamorcer dans la foulée : « C'est une personne spontanée. Il a le droit de faire ça. Il n'y a pas de problème avec Erling mais il doit aussi comprendre notre situation. Nous ne pouvons pas attendre la fin du mois de mai ».

S'il est assez peu probable qu'un transfert n'intervienne sur le mois de janvier (peu de clubs ayant la voilure financière pour payer davantage que la clause libératoire qui s'activera l'été prochain!), il ne fait plus guère de doutes que le Cyborg s'est mis en chasse d'un futur club. Un futur club qu'il espère, selon de nombreuses sources, en Espagne - et plus précisément du côté du Real Madrid - mais le scénario s'écrira-t-il réellement comme ça ?

Comme évoqué ces dernières heures, Manchester City et Pep Guardiola ont fait un retour en force sur le dossier. Le club britannique, leader de Premier League, cherche toujours un « n°9 » et a fait de l'espace dans son effectif avec les départs de Kun Agüero et Ferran Torres.

Journaliste espagnol spécialisé dans les transferts pour Marca et OK Diario, Ramón Álvarez de Mon est pessimiste sur les chances du Real Madrid de battre les Citizens si les deux sont sur le dossier : « Le Real Madrid ne pourra pas rivaliser avec Manchester City pour Haaland en termes économiques. Les Blancs mettront 90 M€ pour la signature de Kylian Mbappé (40 prime de transfert et 50 M€ en salaire annuel brut), ils ne peuvent donc pas faire un débours aussi important que celui que peut faire l'équipe anglaise. En cas d'offensives, les Madridistes se retireront de cette surrenchère. Pourtant, le désir du joueur serait de porter du blanc », assène l'intéressé.

