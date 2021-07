Real Madrid, PSG, FC Barcelone - Mercato : solution trouvée pour Haaland ?

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Il n’y a pas que Kylian Mbappé qui fait l’actualité quasi-journalière du mercato. Erling Haaland est non loin derrière l’attaquant du PQG le joueur qui fait sans doute le plus parler de lui en cette période de transferts.

Ce jeudi, c’est en Angleterre que le nom de l’international norvégien revient avec insistante. Si l’on en croit le Daily Mirror, Chelsea aurait trouvé une solution afin de convaincre le Borussia Dortmund de lâcher Haaland !

Les Blues souhaiteraient proposer un échange dans lequel serait inclus Tammy Abraham, histoire de faire baisser le prix du buteur international norvégien avec une grosse enveloppe dans la balance. On ne sait pas encore si le club allemand donnera suite, celui-ci insistant sur le fait qu’il prépare la saison prochaine avec Haaland.

Thursday morning Official done deals, Chelsea’s striker updates, Haaland and more and transfer news https://t.co/62nswc9m2Q