Real Madrid, PSG : Florentino Perez s'enflamme pour Benzema Ballon d'Or et ironise sur Mbappé

Sur le titre

«Je ressens ce que tous les Madridistas ressentent, une grande satisfaction. La planification que nous avons faite avait pour objectif de remporter la Liga et de gagner la Ligue des champions. Nous avons gagné le championnat et maintenant nous devons nous concentrer sur la Ligue des Champions ».

Sur Carlo Ancelotti

« Il a beaucoup d'expérience dans l'entraînement d'équipes et il y a toujours quelqu'un qui critique quelque chose, mais son identification avec le Real Madrid est grande, avec ses valeurs et avec ce qu'il représente et c'est important chez un entraîneur».

Sur Karim Benzema

«Karim Benzema est bon maintenant et depuis qu'il est arrivé ici, il ne fait aucun doute qu'il doit gagner le Ballon d'Or cette année, ils ne peuvent pas le lui enlever».

Sur Kylian Mbappé à Madrid

«Je n'y avais pas pensé mais maintenant que vous me dites que ça pourrait être vrai... Nous verrons lors de la planification de l'équipe de l'année prochaine...»

Perez se lâche après le titre du Real Madrid. Ce samedi, le Real Madrid s'est offert son 35e titre de Champion d'Espagne en balayant l'Espanyol de Barcelone (4-0) à Santiago Bernabeu. Plutôt discret ces derniers temps, Florentino Perez a saisi l'occasion pour venir s'exprimer au micro de la Movistar. Ses mots.

