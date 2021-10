Real Madrid, PSG : Florentino Perez s'inspire d'un plan de Leonardo pour le Mercato

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

S'il était jusqu'à présent prêt à faire sauter la banque, y compris sur des joueurs arrivant à un an de la fin de leur contrat (Hazard, Mbappé, Camavinga, etc.), Florentino Perez a semble-t-il revu sa position pour l'avenir du Real Madrid.

Mbappé, Pogba, Rüdiger, Kessié... Le nouveau profil Madrid ?

En effet, Marca assure que le président des Merengue va revoir totalement sa stratégie sur les Mercatos futurs... Avec l'objectif de faire plus de coups à la David Alaba. A l'instar de Leonardo, qui a mené un Mercato XXL de joueurs libres avec Wijnaldum, Donnarumma, Ramos ou encore Messi, le Real entend désormais se positionner sur les joueurs majeurs arrivant libres sur les prochains mois... Et pas seulement pour le médiatique dossier Kylian Mbappé.

Dans le viseur de la Maison blanche, Paul Pogba et Antonio Rüdiger, respectivement en fin de bail à Manchester United et à Chelsea, mais également Franck Kessié, qui ne prolongera pas avec le Milan AC. Sur tous ces dossiers, le Real Madrid reste en retrait et regarde attentivement comment se déroule les discussions de prolongations...