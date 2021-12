Real Madrid, PSG, Juventus - Mercato : Rangnick ouvre la porte à un départ de Pogba !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Ralf Rangnick a décidé de ne pas opter pour la même stratégie que son prédécesseur sur le banc de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Alors que le Norvégien essayait de couver ses joueurs au maximum, l'Allemand, lui, veut faire passer l'institution avant tout le monde. Comme il l'a expliqué en conférence de presse hier, il ne veut que des joueurs impliqués. Interrogé sur l'avenir du Français, il a été très clair :

« Je ne dirais pas qu'il ne vaut pas la peine d'être gardé mais les joueurs doivent avoir envie de rester et de jouer pour le club. Si un joueur ne veut pas jouer pour un club comme Manchester United, même à long terme, je ne pense pas qu'il soit utile de le convaincre de changer d'avis. C'est un club tellement important, avec un soutien fantastique, que je ne pense pas que quiconque au club devrait essayer de convaincre un joueur de rester. » Le Real Madrid, le PSG ou encore la Juventus Turin peuvent donc se préparer à récupérer le Poulpe gratuitement en juin !

Interim Manchester United boss Ralf Rangnick insists that he will not try to convince Paul Pogba to stay at the club beyond the end of his current contract.



