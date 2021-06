Real Madrid, PSG - Mercato : 8 ventes pour attirer Kylian Mbappé ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le quotidien espagnol ABC fait une petite révélation ce dimanche : le Real Madrid n'aurait pas du tout lâcher l'affaire pour Kylian Mbappé. Bien au contraire, les Merengue seraient renforcés dans leur capacité à attirer le champion du monde par les paroles maladroites de Nasser al-Khelaïfi le concernant (il ne partira pas cet été et il finira pas prolonger).

Mais il reste toujours l'inconnue économique. La Maison Blanche a été impactée par la crise sanitaire et n'a plus les moyens d'autrefois. L'information d'ABC, c'est que Florentino Pérez aurait mis 8 joueurs sur le marché des transferts afin de récupérer un total de 160 M€, susceptibles de convaincre le PSG de lâcher sa star. Les 8 joueurs sont Raphaël Varane, Luka Jovic, Marcelo, Isco, Gareth Bale, Alvaro Odriozola, Mariano Diaz et Dani Ceballos. Mais encore faudra-t-il les vendre au tarif souhaité…