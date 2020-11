Real Madrid, PSG - Mercato : Ramos fait craquer Pérez... qui garde un plan B en alerte !

AS : « Raclée historique »



Jamais dans sa carrière Manuel Neuer n’avait encaissé six buts au cours d’une même rencontre. C’est désormais chose faite avec le revers contre l’Espagne hier à Séville (0-6). AS revient sur cet événement et assure que le Real Madrid planche sur l’arrivée de David Alaba en cas de départ de Sergio Ramos.

MARCA : « 6 »



Marca évoque aussi en longueur sur la magnifique victoire de la Roja sur l’Allemagne et ajoute que l’Espagne obtient ici son meilleur résultat contre le pays déjà sacré champion du monde. Une information d’El Larguero est aussi relayée : Florentino Pérez serait prêt à offrir deux ans de contrat à Ramos et espère annoncer sa prolongation d’ici à la fin de l’année en cours.

Revista de prensa del 18 de noviembre https://t.co/cqDpwrfnWk — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) November 18, 2020

SPORT : « Comme des grands »

Le journal catalan se délecte de la victoire spectaculaire et met en avant le projet prometteur de Luis Enrique à l’Euro 2021. SPORT confirme par ailleurs que Vinicius est proposé par le Real Madrid au PSG en échange de Kylian Mbappé. Martin Braithwaite, lui, attire trois clubs de Premier League.

MUNDO DEPORTIVO : « Danse historique »

Au-delà su succès espagnol en Ligue des Nations, Mundo Deportivo s’intéresse au choc de samedi en Liga entre l’Atlético Madrid et le FC Barcelone. Au Wanda Metropolitano, Miralem Pjanic et Philippe Coutonho pourraient démarrer en raison des forfaits de Sergio Busquets et Ansu Fati.