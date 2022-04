Real Madrid, PSG - Mercato : accord imminent entre Rüdiger et les Merengue !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Bien parti pour recruter librement l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, cet été, le Real Madrid serait tout proche de s'offrir le défenseur central de Chelsea, Antonio Rüdiger, qui est également courtisé par le PSG.

En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central allemand ne prolongera pas l'aventure avec les Blues et quittera donc libre le champion d'Europe en titre à l'issue de la saison. Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, c'est bien le Real Madrid qui serait en pôle pour récupérer gratuitement Antonio Rüdiger. Les deux parties seraient sur le point de trouver un accord.

Antonio Rüdiger will leave Chelsea on a free transfer as he can’t wait more than 2 months for new owners. No bid on the table. He’s always been respectful - but it’s time for a new challenge. It’s over. 🔵 #CFC



…Real Madrid are close to find an agreement to sign Rüdiger. ⚪️⏳