Real Madrid, PSG - Mercato : accord pour Tchouaméni, la date de sa signature se précise !

Aurélien Tchouaméni a fait savoir hier qu’il n’avait pas encore décidé de son avenir au mercato estival. Alors que celui-ci ouvre ses portes en France le 10 juin prochain, As affirme haut et fort que tout cela est une petite cachotterie pour continuer à œuvrer en silence.

Selon le quotidien madrilène, le milieu de terrain international tricolore devrait bel et bien prendre la direction du Real Madrid ! Un accord de principe entre son agent et le club espagnol aurait ainsi été trouvé ces derniers jours sans que les détails de celui-ci n’aient filtré. La durée du contrat resterait notamment en suspens.

Jonathan Kebe, agent de Tchouaméni, aurait à peine tiqué devant l’offre plus avantageuse du PSG mais As reste néanmoins prudent en raison de la volte-face de Kylian Mbappé. Tout en précisant que le joueur aura le dernier mot et rêve plus que jamais du Real. Une réponse définitive ne devrait de toute façon pas tarder, le joueur de 22 ans étant attendu le 18 juin à l’AS Monaco pour la reprise. Le compte à rebours a démarré...

🚨 ÚLTIMA HORA

🤝 Acuerdo Tchouaméni-Madrid pic.twitter.com/H3T1asti2F — Diario AS (@diarioas) June 6, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur