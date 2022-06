Real Madrid, PSG - Mercato : accord trouvé entre l'AS Monaco et les Merengue pour Tchouaméni !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Sauf retournement de situation, Aurélien Tchouaméni devrait être un joueur du Real Madrid la saison prochaine. En effet, selon les informations de The Athletic et RMC Sport, l'AS Monaco et la Casa Blanca auraient trouvés un accord pour le transfert du milieu de terrain français. Le montant du transfert s'élèverait à 80 millions d'euros, auxquels pourrait s'ajouter 20 millions de bonus.

Fabien Chorlet

Rédacteur