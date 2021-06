Real Madrid, PSG - Mercato : Ancelotti a pris une décision radicale entre Mbappé et Haaland

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Kylian Mbappé n’a toujours pas débloqué son compteur à l’Euro. À en croire Raphaël Varane, interrogé hier dans Téléfoot, l’attaquant du PSG ne s’en agace pas et reste focalisé sur le 8e de finale ce soir contre la Suisse (21h).

En attendant, les rumeurs sur son avenir vont bon train. Ce week-end, on a par exemple appris que Liverpool avait laissé tomber son envie de le recruter cet été. Face aux complications financières de ce dossier d’envergure, le Real Madrid aurait décidé de prendre le même chemin que les Reds !

« Le Real Madrid n’est plus intéressé par Mbappé cet été, assure Rudy Galetti chez Sky Sport. Le coût est trop important et il se tourne vers d’autres opérations (Haaland). Les Merengue ne recruteront pas l’attaquant français avant juin 2022 lorsqu’il sera libre si aucun club (Liverpool) ne l’a pas fait auparavant. » AS, de son côté, confirme peu ou prou cette information en assurant que Carlo Ancelotti mise sur un trident offensif composé d'Eden Hazard, Karim Benzema et Gareth Bale la saison prochaine au Real Madrid.

