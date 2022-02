Real Madrid, PSG – Mercato : Ancelotti a sacrifié la coupe pour Mbappé et d'Haaland !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Jeudi soir, le Real Madrid est sorti de la Coupe du Roi dès les quarts de finale en s'inclinant 1-0 à San Mames face à l'Athlétic Bilbao. Privé de Karim Benzema, tout juste de retour de blessure, Carlo Ancelotti s'est-il servi de ce match au Pays basque pour faire passer un message en vue de l'été 2022 ?

Ancelotti a sciemment mis en avant un souci de nombre en attaque

Du côté de AS, on semble le croire puisque le « Mister » a préféré aligner deux joueurs tout juste de retour du Brésil (Vinicius Jr et Rodrygo) ainsi que deux joueurs repositionnés (Marco Asensio puis Isco) plutôt que les deux attaquants de métier (Luka Jovic et Mariano Diaz) dont il disposait dans son effectif.

Il n'en fallait pas plus pour que les médias ibériques s'enflamment sur le message caché de Carlo Ancelotti, qui souhaiterait un attaquant comme Erling Haaland (Borussia Dortmund) et/ou un Kylian Mbappé (PSG) pour débloquer ce genre de match.

Après le match, Ancelotti a bien rappelé qu'il a dû faire avec des attaquants ne correspondant pas « aux caractéristiques » pour le poste. Après la fameuse phrase « les enfants doivent réaliser leur rêve » pour inviter Kylian Mbappé à le rejoindre à Madrid début décembre, cela commence à faire beaucoup de signaux de fumée.