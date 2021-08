Real Madrid, PSG - Mercato : Ancelotti a une priorité absolue avant Mbappé et Haaland

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Ancelotti veut désormais prolonger Federico Valverde. Alors que de nombreuses rumeurs envoient Erling Haaland et Kylian Mbappé au Real Madrid, Carlo Ancelotti aurait fait de la prolongation de son milieu de terrain sa priorité absolue. Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord serait sur le point d’être conclu pour ce que le Real considère comme un joueur du présent et de l’avenir, « intouchable ».

Ce serait la troisième prolongation du Real Madrid cet été après celles de Thibault Courtois jusqu’en 2026 et Dani Carvajal jusqu’en 2025.

