Real Madrid, PSG - Mercato : Ancelotti aurait déjà tranché entre Haaland et Mbappé

Carlo Ancelotti remplacera Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid et présenté aujourd’hui (18h). As fait savoir que Florentino Pérez s’est rabattu sur le technicien italien faute d’accord avec Mauricio Pochettino.

Le quotidien madrilène confirme que Lionel Messi s’est entendu sur un nouveau contrat de deux ans au FC Barcelone, information déjà évoquée ce matin et relayée par Marca. Du côté du PSG, on peut se demander si le retour d’Ancelotti au Real Madrid est une bonne nouvelle dans le dossier Kylian Mbappé.

Si on ne doute pas que « Carletto » puisse être intéressé par le profil du champion du monde (22 ans), l’intéressé serait plutôt enclin à attirer Erling Haaland (20 ans) au mercato. « Mino Raiola travaille sur un un départ d’Erling Haaland du Borussia Dortmund, affirme Nicolo Schira. sa clause de sortie sera valide à partir de 2022. Le Real Madrid et Chelsea sont très intéressés. Manchester City le surveille aussi mais le premier choix de Pep Guardiola reste Harry Kane. »

Mino #Raiola is working to move Erling #Haaland from #BVB (the release clause by €75M is valid only from 2022): #RealMadrid and #Chelsea are really interested. #ManCity have also looked him, but Pep #Guardiola’s first choice is still Harry #Kane. #transfers